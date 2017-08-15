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Devrek'te öğrencilere kick-boks eğitimi veriliyor



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te Cami ve Kur'an Kurslarında ki öğrencilere Kick Boks eğitimi veriliyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eğitim gören öğrencilere ücretsiz olarak Kick Boks eğitimi veriliyor. Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyanet işleri Başkanlığı arasında yapılan protokol ile Devrek deki camilere ve Kuran kurslarına gelen öğrencilere Milli Takım Antrenörü Bekir Kaya nezaretinde ücretsiz olarak Kick Boks eğitimi veriliyor. Okulların tatil olması ile birlikte "Kuran Öğreniyorum ve Spor Yapıyorum" kapsamında hayata geçirilen etkinlikte minik gençler Devrek Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü ile Devrek ilçe Müftülüğü arasındaki proje kapsamında 20 çocuk spora kazandırıldı.

Ücretsiz uygulanan proje Devrek Merkez Yeni Cami, Ulu Cami ile Hacı Abdullah Sabri Efendi Kuran Kursunda devam ettirilen programlarda Milli Antrenör Bekir Kaya'nın kurslarda yetenekli öğrenciler tespit edilirken, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından ücretsiz devam eden kurslarda öğrenciler spora kazandırılıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Takım Antrenörü Bekir Kaya yaptığı açıklamada," Geleceğin teminatı olan çocuklarımız sportif açıdan gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla kuran dersinin yanında Kick Boks dersi vererek sportif anlamda gelişmelerine katkıda bulunuyoruz. Bu sayede çocuklar hem yeni spor branşı ile tanışıyorlar, hem de yeni arkadaşlıklar kuruyorlar bununla birlikte çocuklar küçük yaştan itibaren öz güvenlerini kazanıyorlar ve liderlik vasfı kazanıyorlar. Ayrıca çocuklar milli takım yolunda önemli adım atmış oluyorlar ve geleceğe umutla bakıyorlar" diye konuştu.

(FE-OA-Y)



15.08.2017 17:44:48 TSI

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