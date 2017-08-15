Van-Başkale karayolu ulaşıma kapandı
(Fotoğraflı)
M. Emin Arvas
VAN (İHA) Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Başkale ilçesinde etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle meydana gelen sel suları, beraberinde getirdikleri taş ve toprakla Van-Başkale karayolunu Gedikbaşı Mahallesi yakınlarında ulaşıma kapattı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle müdahale ederek yolu kısa sürede ulaşıma açtı.
(MSA-Y)
15.08.2017 17:49:24 TSI
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