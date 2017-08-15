ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van-Başkale karayolu ulaşıma kapandı

15 Ağustos 2017 Salı, 17:46
Van-Başkale karayolu ulaşıma kapandı
Van-Başkale karayolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas
VAN (İHA)  Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Başkale ilçesinde etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle meydana gelen sel suları, beraberinde getirdikleri taş ve toprakla Van-Başkale karayolunu Gedikbaşı Mahallesi yakınlarında ulaşıma kapattı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle müdahale ederek yolu kısa sürede ulaşıma açtı.
(MSA-Y)

15.08.2017 17:49:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İpekyolu Belediyesinin yaz spor okullarına yoğun ilgi
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNİN YAZ SPOR OKULLARINA YOĞUN İLGİ
Kaymakam Dundar'dan başarılı öğrencilere Ankara tatili
YEREL

KAYMAKAM DUNDAR'DAN BAŞARILI ÖĞRENCİLERE ANKARA TATİLİ
Başkan Berge'den VASKİ'ye ziyaret
YEREL

BAŞKAN BERGE'DEN VASKİ'YE ZİYARET
Van Büyükşehir Belediyespor'dan sezon açılışı
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DAN SEZON AÇILIŞI
Kayyum cübbe giyip nikah kıydı
YEREL

KAYYUM CÜBBE GİYİP NİKAH KIYDI
Van'da 91 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 91 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Özalp ilçesine hizmet kompleksi
YEREL

ÖZALP İLÇESİNE HİZMET KOMPLEKSİ
Van'da 'Kardeşlik ve Spor' turnuvaları başlıyor
YEREL

VAN'DA 'KARDEŞLİK VE SPOR' TURNUVALARI BAŞLIYOR
Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor
YEREL

SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR DEREDE SERİNLİYOR
Van'da 5 bine yakın kayıtsız esnaf var
YEREL

VAN'DA 5 BİNE YAKIN KAYITSIZ ESNAF VAR
Erciş İçme Suyu Temini Projesinde sona gelindi
YEREL

ERCİŞ İÇME SUYU TEMİNİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ
Van Büyükşehir Belediyesinden yol yenileme çalışması
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN YOL YENİLEME ÇALIŞMASI
Çaldıran Belediyesinden tek tip kıyafet uygulaması
YEREL

ÇALDIRAN BELEDİYESİNDEN TEK TİP KIYAFET UYGULAMASI
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Van Büyükşehir Belediyesi 300 bin çiçek ekerek, 35 bin fidan dikti
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 300 BİN ÇİÇEK EKEREK, 35 BİN FİDAN DİKTİ
Van'da 'Duvarlara Yazı Yazma, Gel Beraber Boyayalım' projesi
YEREL

VAN'DA 'DUVARLARA YAZI YAZMA, GEL BERABER BOYAYALIM' PROJESİ