Beyninde tümör bulunan polis memuru hayatını kaybetti
(Fotoğraflı)
Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli İlçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve beyin tümörü tedavisi gören Polis Memuru Oktay Aksu (41), Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görev yapan 41 yaşındaki Aksu'nun Haziran Ayı'nda beyin tümörü teşhisiyle İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde ameliyat olduğu, ameliyat sonrası almış olduğu 75 günlük heyet raporunu kullanmakta iken rahatsızlanarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Polis Memuru Aksu'nun yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayıp, hayatını kaybettiği ifade edildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Aksu'nun yarın öğle namazına müteakip Merkez Hamidiye Camisinde kılınacak olan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
(BA-AY-Y)
15.08.2017 17:53:26 TSI
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