MALATYA (İHA) - MTSO ziyaretinde konuşan Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya'da sanayi ile ilgili atılan adımların önemli olduğunu kaydederek, "Eğer bunu devam ettirirsek Malatya'nın önü açık görünüyor" dedi.

Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Meclis Başkanı Sami Payza'ya iadeyi ziyarette bulundu. Vali Kaban, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Meclis Başkanı Sami Payza ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarette konuşan MTSO Başkanı Erkoç, Vali Kaban'a Malatya'nın sanayisi ve ticareti hakkında bilgiler verdi. Vali Kaban'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erkoç, "Ortak Akılla Malatya'yı ekonomik, sanayi ve sosyal altyapı olarak belli bir noktaya taşımak başta sizin ve hepimizin bir görevidir. Kayısı Malatya ekonomisinin can damarıdır. Gelir dağılımını dengeleyen, yaklaşık 50 bin aileyi ilgilendiren dünya markası bir ürünümüzdür. Oda olarak kayısının Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescil Belgesini aldık. Esas olan bundan sonra kayısımızın fiyatını daha yukarılara nasıl taşıyabiliriz. Bu noktada hem üreticilere hem de bizlere ciddi görevler düşüyor. Malatya son yıllarda sanayileşen bir kent. 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri'nde şuanda 275 işletmemiz ve 22 bin istihdam söz konusu. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında ilimize yatırım yapmak isteyen 332 yatırımcı başvuru gerçekleştirdi. Bu başvurularda 43 bin istihdam, 10 milyar TL yatırım planlanmaktadır. İnşallah Malatya kısa süre içerisinde sanayi altyapısını da güçlü şekilde ortaya koyarak ciddi bir istihdam ve üretim potansiyeli yakalayacak. Malatya altyapı olarak buna müsait bir şehir. 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri alanından daha büyük bir alanı 3. Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak oluşturduk. Burada birinci etapta ihalesi tamamlandı ve 66 adet parsel dağıtımı gerçekleştirildi. İkinci etapta 88 adet parsel üretildi ve inşallah gelecek ay ihalesi yapılacak" ifadelerini kullandı. Malatya'nın istikrarlı ve huzurlu bir şehir olduğunu belirten Erkoç, "Malatya son yıllarda sanayileşen, istikrarlı, huzurlu ve her zaman devletinin ve milletinin yanında olan bir kent. Sizlerin de öncülüğünde biz Malatya'yı daha ileri noktalara nasıl taşırız bunu tartışmalıyız. Bunu da sizlerle istişare içerisinde yapacağız ve ortak akılla Malatya'nın sorunlarını kurum olarak dile getirmeye devam edeceğiz. Malatya'nın gelişimi için el birliği ve gönül birliği çalışma gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu. Vali Ali Kaban ise, konuşmasında, kayısının öneminden bahsederek, "Her şehrin ve her bölgenin kendine özgü onunla tanımlandığı bir ürünü var. Malatya tek başına kayısı değildir ama kayısı Malatya için önemli bir fırsattır. Kayısı ile ilgili birlikte belli destekleri alarak çalışma başlatacağız. Bunu birlikte yapacağız, tek boyutlu bir durum değil. İçerisinde üretim kısmı var, aracılık kısmı var, yurt dışına satışı var ve işin içerisinde tüketicinin memnuniyeti var. Bu çok taraflılık içerisinde menfaatimizi en yükseğe çıkarmak adına olabilecek en mantıklı çözümleri bulmamız ve buna uygun sistematik kurmamız gereken bir ürün. Şuan önemli bir bakanlığın başında çok değerli bir Bakanımız var bu fırsatı değerlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Vali Kaban, Malatya'nın tarih boyunca birlikte yaşamanın merkezi olduğunu vurgulayarak, "Malatya hakikaten tarihi boyunca da barış içerisinde birlikte yaşamanın önemli bir merkezi olmuştur. Bunun devamının sağlanabilmesi demek bir şekilde ekonomik altyapıları kuvvetli kılmakla mümkün. Bu anlamda yapılmış olan sanayi ile ilgili hususlar da büyük önem taşıyor. Güzel bir çalışma olarak başlamış, Cazibe Merkezleri ile devam ediyor ve sanayi sitelerinin dışarı taşınması sistematiği ile devam ettirirsek, Malatya'nın önü açık gözüküyor. Bu anlamda katkıların dolayı Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli başkanı ve üyelerine teşekkürü bir borç biliyoruz" diye konuştu.

