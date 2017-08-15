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Sivas'ta kaçak sigara operasyonu

15 Ağustos 2017 Salı, 18:02
Sivas'ta kaçak sigara operasyonu
Sivas'ta kaçak sigara operasyonu

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir işyerinde 110 paket gümrük kaçağı ve 11 bin 300 adet makaron içerisinde sigara ele geçirildi.
Sivas'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan bir işyerine yapılan operasyonda 110 paket gümrük kaçağı sigara ve 11 bin 300 adet makaronun içinde tütün basılmak suretiyle üretilmiş sigara ele geçirildi.
Konuyla ilgili bir şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
(UY-Y)

15.08.2017 18:05:02 TSI
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