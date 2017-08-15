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Hakkari'de 'Ak Gençlik Merkezi' açıldı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA)  Hakkari'deki Eğitim ve Davet Gönüllüleri Derneği bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle 'Ak Gençlik Merkezi'nin proje açılışı yapıldı.

AK Gençlik Merkezi'nin açılışını İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal birlikte yaptı. ÖNDER Hakkari Şube Başkanı Aydın Çallı, okul müdürleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılışın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra konuşan Eğitim ve Davet Gönüllüleri Derneği Başkanı Abdulmecit Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Ak Gençlik Merkezi'nin proje açılışını yaptıklarını söyledi. Yılmaz, "Hizmete giren proje amacının dezavantajlı durumda olan 225 gence yönelik satranç kursu, karakter eğitimi, değerler eğitimi, sosyal uyum, aile içi iletişim eğitimleri vermek ve çeşitli sosyal etkinlikler ile kış kampı, ağaç dikme, piknik, satranç turnuvası, okul ziyaretleri, halı saha maçları yapmak sureti ile aidiyet duygularını ve sosyal uyumlarını güçlendirmektir. Karakter ve Değerler Eğitimi Projesi; etkinlikler, oyunlar ve örnek olay yöntemleriyle çocuklara evrensel değerlerin kavratılması ve bu değerleri duygu, düşünce ve davranışlarına yansıtabilmesi amacıyla uygulanan bir rehberlik programıdır. Gerekçesi, özellikle ilimizin içinde bulunduğu konjonktüre bakıldığında yıllardır terör olayları ile gündeme gelmektedir. Terörün oluşturduğu sosyal, ekonomik ve politik faktörler, toplumdaki tüm kesimlerin dezavantajlı konuma düşmelerine neden olmaktadır. Bu kesimlerden en çok etkilenen kesim ise çocuklar ve gençler olduğu da şüphesizdir. Gençlerin gelişim dönemi içinde bulundukları biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimler de bu sürece eklenince, dezavantajlı konumları daha da derinleşmektedir. Bu proje gençlerimizin içinde bulunduğu bu dezavantajlı konum düşünülerek hazırlanmıştır. Projenin amacı, dezavantajlı durumda olan 255 gence yönelik karakter eğitimi, değerler eğitimi, sosyal uyum, aile içi iletişim eğitimleri vermek ve çeşitli sosyal etkinlikler yapmak sureti ile aidiyet duygularını ve sosyal uyumlarını güçlendirmektir. Karakter, bir bireyin kendine özgü yapısıdır" dedi.

(FT-MSA-Y)



15.08.2017 18:12:00 TSI

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