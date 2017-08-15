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Tunçsiper son yolculuğuna uğurlandı

15 Ağustos 2017 Salı, 18:14
Tunçsiper son yolculuğuna uğurlandı
Tunçsiper son yolculuğuna uğurlandı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de emekli Vali Yardımcısı Levent Tuçsiper vefat etti.
Emekli Vali Yardımcısı Levent Tuçsiper (54), yakalandığı amansız hastalığa yenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Tunçsiper, Zağnos Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi. Cenazeye Balıkesir Vali Yardımcısı Mehmet Suhpi Olcay, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, eski Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve ağabeyi Cenk Tunçsiper, Demokrat Parti İl Başkanı Tamer Alver, STK ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tunçsiper, Başçeşme mezarlığına defnedildi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız da çelenk gönderdi.
(HT-MŞ)

15.08.2017 18:17:14 TSI
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