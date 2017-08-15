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Kavurucu sıcaklıkların arttığı Malatya'da hazır suya yoğun talep

15 Ağustos 2017 Salı, 18:15
Kavurucu sıcaklıkların arttığı Malatya'da hazır suya yoğun talep
Kavurucu sıcaklıkların arttığı Malatya'da hazır suya yoğun talep

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da hazır su satışları arttı.
Malatya'da bir süredir etkili olan sıcak hava hazır su satışlarını arttırırken kentteki su bayileri Malatyalılara su yetiştirmeye çalışıyor. Su tüketimin aşırı sıcaklarda 4 katına yakın bir artış gösterdiğini belirten su satıcısı Rafa Mustafa, "Son yılların en sıcak yazlarından biri yaşanıyor. Bu anlamda hazır suya Temmuz ayında başlayan yoğun talep artarak devam ediyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması insanlarda su kaybına neden oluyor. Uzmanlar da su kaybına karşı su tüketimini öneriyorlar. Bu da doğal olarak su satışlarına olumlu yansıyor. Hazır suya olan yoğun talebin iki hafta daha sürmesini bekliyoruz "diye konuştu.
(HE-BT-Y)

15.08.2017 18:17:25 TSI
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