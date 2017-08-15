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AK Parti İl Başkanı Özmen; "Aday değilim"



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, önümüzdeki süreçte yapılacak olan AK Parti Aydın İl Teşkilatı 6. Olağan Kongresinde aday olmayacağını açıkladı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı açıklamada; "Bildiğiniz üzere partimizin 6. Olağan kongre süreci delege seçimleri ile başladı. Bu süreçte 6. Olağan Kongrede aday olup olmayacağımız noktasında bir karar vermemiz gerekiyordu. Genel merkezimizle de yaptığımız istişareler neticesinde kongrede aday olmama kararını almış bulunuyorum. 17 Ocak, 2015 tarihinden bu yana 2,5 yıldır yürüttüğümüz il başkanlığı görevinde bu görevin emanet olduğu bilinci ile emanete bir halel gelmemesi düşüncesi ve düsturu ile hareket ettik. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri, 15 Temmuz darbe girişimi ve 16 Nisan halk oylaması gibi zor süreçleri teşkilatımız ile birlikte göğüsledik. Uzun soluklu medeniyet mücadelemizin bu sürecinde AK Parti İl Başkanlığı görevini büyük bir onur ve gurur ile taşımaya çalıştım. Neticede tüm bu görevler birer nöbettir. Günü geldiğinde bu nöbeti, bu bayrağı teslim etmenin gerekliliğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Esasen AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet etmek için hiçbir unvana, hiçbir özel görevlendirmeye de ihtiyaç yoktur. Kendini bu büyük ailenin bir mensubu olarak gören herkes partisi ve ülkesi için elinden geleni yapmıştır ve inanıyorum ki yapmaya da devam edecektir' İnşallah bundan sonraki süreçte de partimin bir neferi olarak hizmete devam edeceğim" dedi.

(MB-Y)



15.08.2017 18:28:49 TSI

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