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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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ilas'ta trafik kazası: 1 ölü

15 Ağustos 2017 Salı, 18:28
ilas'ta trafik kazası: 1 ölü
Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
- Daha bir haftalık nişanlıydı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas-Bodrum karayolu Meşelik mevkide meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre; Meşelik mevkide meydana gelen kazada, 28 yaşındaki Ender Öz'ün hakimiyetinde bulunan motosiklete, bir araç çarptı. Aracın çarpmasıyla birlikte Öz'ün idaresinde bulunan motosiklet yola savruldu. Öz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaşamını yitiren Öz'ün, henüz 1 haftalık nişanlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.
(DL-MB-Y)

15.08.2017 18:31:02 TSI
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