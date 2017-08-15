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Milletvekili İsak Gazel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü

15 Ağustos 2017 Salı, 19:26
Milletvekili İsak Gazel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü
Milletvekili İsak Gazel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.
Ziyaret sonrası konuşan Gazel, Bakan Gül ile Kütahya'da yapımı devam eden cezaevi inşaatı ve adliye binası konularını görüştüklerini ifade etti.
İshak Gazel, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ü ziyaret ederek, Kütahya'mızda devam eden cezaevi inşaatı ile ilgili bilgi verdik. Ayrıca yeni adliye binamız konusunu da konuştuk. Adliye binamız ile ilgili bir iki bürokratik konu Bakanımızın talimatlarıyla çözüldü. Bu sene içerisinde ihalemiz yapılarak 2018 yılı başında adliyemizin temeli atılmış olacak inşallah. Bakanımız temel atma töreninde de hazır bulunacağının müjdesini verdiler. Tüm hemşerilerimizin selamını ulaştırdığımız bakanımız da hemşerilerimize selam ve muhabbetlerini ilettiler" dedi.
Gazel, Adalet Bakan Gül'e çini vazo hediye etti. (EFE)

15.08.2017 19:29:23 TSI
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