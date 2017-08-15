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Bingöl heyeti 'Kardeş Şehirler Projesi' kapsamında Gümüşhane'ye geldi



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Kardeş Şehirler Projesi' kapsamında Bingöl heyeti Gümüşhane'ye geldi.

Proje kapsamında il protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 65 kişilik Bingöl heyeti akşam saatlerinde ulaştıkları Gümüşhane'de tarihi Balyemez Konağında Gümüşhane protokolü ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, iller arasındaki koordinasyonu artırmak ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek maksadıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

Kendisinin Bingöl'ün Genç ilçesinde Kaymakam olarak 2 yıl görev yaptığını ve Bingöllülerle ayrı bir gönül bağının bulunduğunu kaydeden Vali Memiş, "Bingöl Gümüşhane ile ortak kaderi olan bir yerdir. Gümüşhane engebeli bir arazide zor coğrafi şartlarda yaşayan insanların oluşturduğu bir yerdir. Gümüşhane insanı ne kadar milliyetçi ne kadar vatanperverse Bingöl insanı da en az Gümüşhane insanı kadar vatanperver, milliyetçi ve çok namuslu insanlardır. Bizzat orada yaşamış olan bir kardeşiniz olarak buna şahitlik ederim" dedi.

Gümüşhane heyetinin de Bingöl'e kısa süre içerisinde gideceğini dile getiren Vali Memiş, "Kısa süre içerisinde 2 kent arsında çok güzel bir köprü olacağına inanıyorum. İnsanlarının karakterini, doğasını biliyorum. Maksadımız burada sizleri mümkün olduğu kadar iyi şartlarda ağırlamak. Bu ülke hepimizin. Bu ülke 81 vilayetiyle bölünmez bir bütün. Bu bölünmez bütünlük için büyük mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.

Program kapsamında aralarında üst düzey bürokrat, il müdürü, STK temsilcisi ve gazetecilerin bulunduğu Bingöl heyeti Gümüşhane'nin tarihi ve turistik yerlerini gezecek, Valilik başta olmak üzere çeşitli kurumları ziyaret edecek ve Cuma günü sabah saatlerinde şehirden ayrılacak.

(RE-ÖS-Y)



16.08.2017 01:19:45 TSI

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