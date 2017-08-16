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ADÜ'ye 12 bin öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 08:02
ADÜ'ye 12 bin öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor
ADÜ'ye 12 bin öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre 14 Ağustos itibariyle üniversite kayıtların başlaması ile Adnan Menderes Üniversitesine yaklaşık 12 bin öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.
ADÜ'ye gelen öğrencilerin Aydın'a ayak bastıkları andan itibaren yabancılık çekmemeleri için Üniversite personelinden oluşan bir ekip karşıladı. Aydın Otogarında karşılarında ADÜ standını gören öğrenciler memnuniyetlerini ifade ederken, öğrencilere kampüste yaşamdan barınma ve beslenme imkanlarına, yurt dışı programlarından ulaşım alternatiflerine kadar birçok bilginin yer aldığı "ADÜ Rehber" verildi. Üniversiteye yeni başlayan bir öğrencinin yol haritası niteliğinde hazırlanan "ADÜ Rehber" sayesinde öğrenciler Adnan Menderes Üniversitesi ile ilgili bilinmesi gereken birçok bilgiye rahatlıkla ulaşabilecek.
"ADÜ Ailesine katılacak öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum"
Adnan Menderes Üniversitesinin, coğrafi konumu itibariyle birçok avantaja sahip olup bunları faydalı katma değere dönüştürecek potansiyeli olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, "Aydın'ın taşıdığı değerlerin farkındalığıyla, üzerimize düşen sorumlulukları büyük bir mutlulukla yerine getiriyoruz. Adnan Menderes Üniversitesinin artarak devam eden bir marka değeri var. Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek fiziksel gerekse insani yatırımları atlamadan ve büyük bir özenle gerçekleştirdik. Bu yıl ADÜ Ailesine katılacak olan öğrencilere şimdiden Adnan Menderes Üniversitesi adına başarılar diliyorum." dedi.
Toplamda 11 bin 729 öğrencinin kayıt yaptırmasını bekliyoruz
Geçtiğimiz yıl lisans düzeyindeki doluluk oranı ile ortalamanın oldukça üzerinde büyük bir başarı yakalayan ADÜ'ye, bu yıl 11 bin 729 öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor. 18 Ağustos'a kadar devam edecek kayıtlar sonrasında, üniversitelerin boş kalan kontenjanlara öğrenci kabulüne imkân sağlayacak olan 2017 Ek Tercih ve Yerleştirme sonuçlarının da açıklanması ile tüm bölüm ve programlarımızda yakalanan doluluk oranı başarısının yüzde100'e ulaşacağı öngörülüyor.
(OD-MB-Y)

16.08.2017 08:05:13 TSI
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