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Marmaris Milli Parkında yangın eğitimi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 08:03
Marmaris Milli Parkında yangın eğitimi
Marmaris Milli Parkında yangın eğitimi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
MUĞLA (İHA) - Marmaris Milli Park Müdürlüğü Personeline, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti kapsamında, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim uzmanları tarafından Temel Yangın Eğitimi verildi.
Milli Park Tabiat Eğitim Merkezinde düzenlenen üç saatlik eğitim programında, eğitim uzmanı Koray Ece; yanma, yangın, yangın söndürme usulleri, yangın tedbirleri, yangın söndürme cihazları, yangın ekiplerinin görevleri, yangında tahliye nasıl yapılır ve taşıma tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.
Eğitim sonunda katılımcılara Muğla Valiliği- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından katılım belgesi takdim edildi.
(OD-MB-Y)

16.08.2017 08:05:29 TSI
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