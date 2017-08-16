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OKÜ'de 2017-2018 eğitim-öğretim yılı kayıtları başladı

- Osmaniye Korkutata Üniversitesini (OKÜ) bu yıl kazanan 2 Bin 158 öğrenci için kayıt maratonu başladı



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Korkutata Üniversitesi'ni (OKÜ) kazanan 2 Bin 158 öğrenci için kayıt maratonu başladı.

Öğrenci kayıtlarının yapıldığı Kütüphane binasında Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından kurulan stantta öğrenci ve velilere Üniversitenin hazırladığı armağanlar verilirken OKÜ hakkında bilgiler aktarıldı.

Kayıtların yapıldığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nı ve kurulan stantları ziyaret eden OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, kayıtlarla ilgili bilgiler alarak incelemede bulundu.

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler istedikleri takdirde https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden online olarak kayıtlarını yaparak elektronik kayıt belgesini alabilecekleri açıklanırken online kaydı tercih etmeyen veya mecburi sebeplerle online kaydı yapılamayan öğrenciler ise üniversitenin Karacaoğlan Yerleşkesi 'ne gelerek kayıtlarını tamamlayabilecekleri açıklandı.

Elektronik kayıt yaptıramayan adayların kayıt işlemleri ise 14-18 Ağustos 2017 tarihlerinde OKÜ'nün Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacağı bildirildi.

(RSL -Y)



16.08.2017 09:05:08 TSI

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