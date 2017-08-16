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Yüksekova'da eroin operasyonu



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 97,9 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "14 Ağustos 2017 günü Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki bir adreste yapılan aramada 97,9 gram eroin maddesi ve 1 adet hassas tartı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(MSA-Y)



16.08.2017 09:06:21 TSI

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