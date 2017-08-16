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Kaymakam Özkan, kurum amirleri ve muhtarlarla toplantı yaptı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.

Tatvan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantı, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunum ile başladı. Sunum akabinde muhtarlar, köy ve mahallelerdeki elektrik kesintileri ve iletim hatları ile ilgili sorunları dile getirdi. Ardından konuşan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, düzenlenen toplantıdaki amaçlarının ilçe genelindeki sorun ve sıkıntıların birinci ağızdan dinlenip, çözümü noktasında neler yapılabileceği üzerine istişareler yapmak olduğunu söyledi. Tatvan'da kamu hizmetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Kaymakam Özkan, "Bizlerin ve mahallelerimizde, köylerimizde yönetici konumundaki muhtarlarımızın, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, toplumun huzur ve güveninin sağlanması noktasında önemli görevleri vardır. Özellikle asayiş ve güvenliğin tesisinde muhtarlarımızın hassas olmaları, bu konuda bizlerle ve ilgili kurumlarımızla sürekli irtibat halinde olmalarını bekliyoruz. Bu toplantıların bir başka amacı ise, yürüyen ve devam eden kamu hizmetlerini görüşmek, yapılması gereken kamu hizmetleri noktasında fikir alışverişinde bulunmaktır. Etkili ve çözüme yönelik kararlar alıp, bu kararların da uygulanmasında sağlam bir iradeyle yapılması gereken konuları irdeleyeceğiz. İnsanlara doğrudan hizmet sunan kamu görevlilerimizde buradadır. Sizlerinde talepleri, istekleri ve eleştirileri varsa doğrudan birinci ağızdan öğrenilmesi, kayda alınması ve gereğinin yapılması sağlanacaktır" diye konuştu.

Kaymakam Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Uğur Ural, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş, köy ve mahalle muhtarları ile kurum amirleri katıldı.

(HO-MSA-Y)



16.08.2017 09:10:57 TSI

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