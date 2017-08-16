YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gürpınar'da "Evliliği Sağlıklı Kılmanın Yolları" semineri

Gürpınar'da "Evliliği Sağlıklı Kılmanın Yolları" semineri



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Gürpınar Kadın ve Aile Destek Merkezi (GÜRKADEM) tarafından kadınlara "Evliliği Sağlıklı Kılmanın Yolları" konulu bir seminer verildi.

Merkez binasında düzenlenen ve 30 kursiyerin katıldığı seminerde, görevli psikolog tarafından evli kadınların evlilikleri süresince karşılaşacakları problemlere çözüm olabilecek bilgiler aktarıldı. GÜRKADEM sorumlusu Hava Payzin, birçok kadının evliliklerinde çeşitli sorunlarla karşılaşabildiğine değinerek, seminerle bu sorunlara çözüm bulmak istediklerini anlattı.

GÜRKADEM bünyesinde birçok alanda kurslar düzenlediklerini anımsatan Payzin, şunları söyledi:

"Merkezimizde mesleki kurslar düzenliyoruz. Gürpınarlı kadınlarımız burada hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Zaman zaman da bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Bunlardan biri de 'Evliliği Sağlıklı Kılmanın Yolları' konulu seminer oldu. Amacımız, kadınlarımızın sağlıklı ve mutlu bir evlilik yaşamalarını sağlamak. Umarım seminerimiz bu konuda kadınlarımıza yardımcı olmuştur. İlerleyen zamanlarda da farklı konularda seminerler düzenlemeyi planlıyoruz."

(MSA-Y)



16.08.2017 09:20:22 TSI

NNNN

