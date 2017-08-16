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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:20
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, F.Ş. yönetimindeki 38 RT 822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Otomobil sürücüsü F.Ş., çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarılırken, kazayı yara almadan atlattı.
Polis ekipler de, kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi aldı. Yan yatan otomobil, çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AG-AÖ-Y)

16.08.2017 09:22:50 TSI
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