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Bodrum'da hırsızlık yapan 3 kişi Marmaris'te yakalandı



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde işyerinden hırsızlık yaptıktan sonra park halinde otomobili çalarak kaçtıkları iddia edilen biri çocuk toplam üç kişi Marmaris'te yakalandı.

Olay, önceki gün Bodrum'da meydana geldi.Bir elektronik cihaz satan iş yerine girerek hırsızlık yaptığı öne sürülen K.D.(15), B.K.(22) ve N.A.(20) park halindeki 48 UM 902 plakalı otomobile düz kontak yaparak çalıp kaçtı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ,Atatürk Caddesi'ndeki halk plajında sicil taraması yapan asayiş ekipleri K.D.(15), B.K.(22) ve N.A.(20) yakaladı. Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirilen üç kişinin yapılan sicil taramasında B.K.'nın iki tane hırsızlıktan sabıkası ve aynı suçtan tutuklaması, N.A.'nın bir adet hırsızlık suçu kaydı ile asker kaçağı ve K.D.'nin sabıkasız olduğu tespit edildi. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, yapılan işlemler ardından gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

(VE-MB-Y)



16.08.2017 09:30:32 TSI

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