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Aydında Temmuz ayında 1423 adet gıda denetimi gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce Temmuz ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimleri yoğun şekilde devam ediyor.

Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 1742 adet gıda üretim yeri, 12 bin 958 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Temmuz ayında gıda üretim yerlerine 198 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1225 adet olmak üzere toplam, 1423 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 57 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 20 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 160 bin 548 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce Temmuz ayı içerisinde 110 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek, 714 bin 779,85 kg kuru incir, 12 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 88 bin 210,30 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 122 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 802 bin 990,15 kg gıda maddesi ihracatı ve 1 adet sağlık sertifikası düzenlenerek Rusya Federasyonuna 19 bin 300 kg meyve sebze ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Alo Gıda 174 hattına, Temmuz ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 51 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 25 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 3 adet olmak üzere toplam 79 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 70 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Alo 174 Şikayetine istinaden 3 adet gıda satış yerine 9 bin 627 TL ve 3 adet Gıda Toplu Tüketim yerine 6 bin 415 TL'lik yasal işlem olmak üzere toplam, 6 adet işletmeye 16 bin 042 TL'lik yasal işlem uygulanmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi.

(OD-MB-Y)



16.08.2017 09:38:47 TSI

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