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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Gürkan, "Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak, odamız organ seçimlerini 28 Ekim 2017 Cumartesi günü yapma kararı almış bulunmaktayız." dedi.

Meslek Komite Üyeleri ve Meclis üyeleri seçimi yapılacağını kaydeden Gürkan, "13 meslek grubumuzla seçime girilecek olup, meslek komite üyelerinin sayısı, ilgili meslek grubunda faaliyet gösteren üyelerimizin sayısına göre belirlenmekte ve komite üyeleri, Odamız Meclisini oluşturmaktadır. Buna göre önümüzdeki dönemde Meclisimizi 31-33 kişi temsil edecektir." dedi. Seçimde oy kullanabilecek ve seçilebilecek üyelerin şartlarıyla ilgili hususlara değinen Gürkan; seçme yeterliliğine haiz olabilmek için; Odaya kayıtlı olmak, vergi mükellefi olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, şirketi temsil ve ilzama yetkili olmak ve askı listesinde bulunmamak gerektiğini belirtip, seçilebilme yeterliliği için ise; Seçim tarihi itibariyle en az iki yıldan beri Odaya kayıtlı olmak, seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak, askı listesinde bulunmamak ve şirketi temsil ve ilzama yetkili olma şartının seçimden en az 6 ay evvelini kapsaması gerektiğini söyledi.

Seçimlerin Erzincan için önemli olduğunu belirten Gürkan; "Oda organ seçimlerimizin birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini ve seçim sonuçlarının Odamız ve ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

(FG-AA-Y)



16.08.2017 09:46:33 TSI

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