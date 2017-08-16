AYTO Başkanı Ülken: Kazancını ranta değil yatırıma dönüştüren herkesin başımız üzerinde yeri var
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İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da yaklaşık 20 yıldır çeşitli sektörlerde hizmet veren İşbilir Ailesi tarafından yeni kurulan Ege Hayat OSGB törenle hizmete açıldı. Firmanın açılışında konuşan Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydın'da yaşayan ve 'Aydınlıyım' diyen herkesi Aydın için yatırım yapmaya çağırarak "Kazancını ranta değil yatırıma dönüştüren herkesin başımız üzerinde yeri var" dedi.
Açılışa AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Erkan Azak, Aydın İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, TÜMSİAD Aydın İl Yönetimi işadamları, firma çalışanları ve davetliler katıldı.
Aydın Efeler ilçe merkezi Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan Ege Hayat OSGB'nin açılışında konuşan AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydınlı olmanın farklı bir tanımını yaparak Aydın'da yaşayan ve 'Aydınlıyım' diyen herkesi bu şehrin geleceği için yatırım yapmaya çağırdı. Başkan Ülken "Ben ne kadar Aydınlıysam Aydın'da yatırım yapıp istihdam sağlayan İşbilir Ailesi'nin de benim kadar Aydınlı olduğuna inanıyorum. İnsanın en hayırlısı insana faydalı olanıdır. İnsana hayırlı olanın da yaşadığı memlekete istihdam katan, ekmek veren, vergi ödeyen kısacası yaşadığı şehre ve yaşadığı şehirdekilere faydalı olandır. Bu anlamda Aydın'a ciddi katkı sağlayıp istihdam sağlayan İşbilir Ailesi'ne tebrik ediyorum. Kazancını değil yatırıma dönüştüren herkesin başımız üzerinde yeri var" dedi.
Daha sonra konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de Aydın'ın gelişip kalkınması için yatırım yapan herkesi tebrik ederek İşbilri Ailesi'nin bu yatırımının da hayırlara vesile olmasını diledi. Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde Ege Hayat OSGB'nin açılışı gerçekleştirildi.
(İK)
16.08.2017 09:47:05 TSI
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