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Ağrı 1970 Spor'un kupadaki rakibi 62 Pertekspor oldu

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:44
Ağrı 1970 Spor'un kupadaki rakibi 62 Pertekspor oldu

AĞRI (İHA) - Türkiye Kupası'nda Ağrı 1970 Spor, 62 Pertekspor ile 22 Ağustos Salı Günü saat 16.00'da Vali Lütfi Yeğenoğlu Stadyumunda karşılaşacak
Türkiye Kupası maç tarihleri ile 1. tur eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün Madde 2/A/a/2 maddesine istinaden, Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri, Türkiye Futbol Federasyonu İcra ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez nezaretinde belirlendi.
33'ü amatör 42 takımın katılacağı 1. tur müsabakaları, 22 Ağustos Salı günü tek maç eleme usulüne göre, küçük numarayı çeken takımların sahalarında oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 21 takım 2. tur müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
(AS-Y)

16.08.2017 09:47:14 TSI
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