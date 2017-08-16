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Tunceli'de elektrik kesintisi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:46
Tunceli'de elektrik kesintisi

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Fırat Elektrik Dağıtım AŞ Tunceli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde 18 Ağustos 2017 tarihinde 154 KV Ovacık Mercan HES Trafo merkezindeki 154/34.5 KV güç trafosu test denemesi nedeniyle ilçe merkezi ile tüm köylerinde elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, çalışmaların 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacağı kaydedildi.
(ET-HİV-Y)

16.08.2017 09:49:03 TSI
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