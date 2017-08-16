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CHP İl Örgütlerinden eş zamanlı açıklama

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:50
CHP İl Örgütlerinden eş zamanlı açıklama
CHP İl Örgütlerinden eş zamanlı açıklama

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - CHP Ardahan İl Başkanlığında, genel merkezin talimatı doğrultusunda basın açıklaması yapıldı.
CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırılar olduğunu, bunu kınadıklarını, bundan dolayı bir araya geldiklerini belirtti.
Bütün bu uygulamaların topluma korku salmak amacıyla yapıldığını öne süren Taştan, "Kurgulanan kumpas üzerinden Enis Berberoğlu'nu rehin alan anlayış, şimdi de Genel Başkanımızı tehdit etmektedir, amaç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını tehdit ederek topluma korku salmaktır." ifadelerini kullandı.
Taştan, "Tehditlere pabuç bırakmayacağız. İktidar her türlü muhalefeti suç örgütü gibi tarif ederek, siyaseti basık altına alma çabasındadır. Geçmişte FETÖ ile iştirak halinde kumpas davalarını tezgahlayanların, FETÖ ile yolları bugün ayrılmış görünse de aynı yöntemleri uygulamaya devam ettikleri, yeni kumpas girişimleri içerisinde oldukları görülmektedir." dedi.
(OY-AA-Y)

16.08.2017 09:53:42 TSI
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