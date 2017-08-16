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Vali Kamçı'dan Kurum Ziyaretleri



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yoğun olarak sürdürdüğü kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Kamçı, Kayseri Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerine ilk olarak Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek başlayan Vali Kamçı, Bölge Müdürü H. Erdoğan Büyükboyacı'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Kamçı daha sonra Çalışma ve İş Kurum İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan'ı ziyaret ederek yetki ve sorumluluk alanına giren görevleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinde tek tek birimleri de gezen Vali Kamçı tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

(AÖ-Y)



16.08.2017 09:57:46 TSI

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