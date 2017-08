YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç Komek Yaz Okulu'nda yarışma coşkusu

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nda çeşitli branşlarda düzenlenen çok sayıda yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 binden fazla öğrencinin katılımı ile 25 ilçede gerçekleştirilen Genç KOMEK Yaz Okulu'nda çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmaların ödül töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde binlerce öğrencinin katılımı ile düzenlenen ödül töreni, Genç KOMEK Yaz Okulu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan İbrahim Bahadır Okumamış'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



"Geleceğin Bayraktarları sizler olacaksınız"

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, öğrencilerin coşkusunun geleceğe umutla bakılmasına vesile olduğunu ifade etti. "Konya olarak değerlerimize, inancımıza, bayrağımıza, ezanımıza, tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak en başta gelen görevimizdir" diyerek konuşmasına devam eden Başkan Akyürek, "Belki doktor, mühendis, avukat, öğretmen, sanayici, tüccar, işçi, memur olabilirsiniz fakat vatanınıza hizmet etme duygusu oluşmazsa, değerlerimize hizmet edemeyecek olursak bu yaptığımız görevlerin, bu ulaştığımız makamların hiçbir önemi olmaz. Hedefimiz Türkiye'yi dünyada lider ülke yapmak, Türkiye'nin büyük Türkiye hedefine ulaşmasını sağlamak. Bunlarda sizler geleceğin bayraktarları olacaksınız. Gelecekte sorumlulukları sizler üstleneceksiniz" dedi.



"Devlet-millet işbirliğinin en güzel neticesi"

KOMEK ile yediden yetmişe şu ana kadar 500 bin kişiye meslek eğitimi verdiklerini ifade eden Başkan Akyürek, Genç KOMEK Yaz Okulu'nun üç yıldır devam ettiğini ve Yaz Okulu'nun devlet-millet, belediye ve kurumlar arası işbirliğinin güzel neticesi olduğunu söyledi. Başkan Akyürek, bu önemli faaliyette emeği geçen herkese ve katılan bütün öğrencilere teşekkür etti.



"KOMEK bir dünya markası oldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Bin defa karanlığa küfür etmektense bir defa mum yak diye güzel bir söz var. Elhamdülillah bir değil binlerce mum yakıldı. KOMEK artık Konya'da değil, Türkiye'de, hatta dünyada marka oldu. Emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Eğer bir yılınızı hesaplıyorsanız sebze yetiştirin, on yılınızı hesaplıyorsanız meyve yetiştirin ama yüz yılınızı hesaplıyorsanız insan yetiştirin. İşte bu yüzyılın projesi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"KOMEK takdiri hak ediyor"

Konya Valisi Yakup Canbolat ise, KOMEK'in yaz tatillerinde spor, kültür ve sanat gibi sosyal aktivitelerle geleceğin teminatı olan çocuklara çok önemli hizmetler sunduğuna dikkat çekerek, "Gençlerin ihmal edilmesi ileride kapanması zor yaraları da beraberinde getirmektedir. Yaptığı güzel çalışmalarla takdir edilmeyi hak eden KOMEK, toplumumuzun refah seviyesi ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla her yaş ve eğitim düzeyindeki vatandaşlarımıza iş ve yaşam becerileri kazandırmayı da kendine misyon edinmiş ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürekli geliştirmektedir. Bu kursa katılan ve başarılarını ortaya koyan tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Hayatta her zaman emin adımlarla yürümelerini, vatana, millete faydalı birer fert olmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.



Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

15 Temmuz şehitlerini anmak için yapılan film ile Genç KOMEK Yaz Okulu faaliyetlerinin anlatıldığı filmin izlendiği programda İşaret Dili İlahi Grubu'nun mini konseri ilgiyle takip edildi.

Programın sonunda Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve protokol mensupları, Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma, Siyer-i Nebi, fotoğraf, kısa film ve satranç yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaketlerini ve ödüllerini takdim etti.

