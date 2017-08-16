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Büyüksimitçi, "Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı'nı Daha da Canlandıracağız"

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:58
Büyüksimitçi, "Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı'nı Daha da Canlandıracağız"
Büyüksimitçi, "Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı'nı Daha da Canlandıracağız"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'deki sanayinin niteliğinin geliştirilmesi ve sanayi ürünlerindeki katma değerin artırılması amacı ile ÜSAİV'i daha etkin hale getireceklerini söyledi.
Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) yönetim kurulu toplantısı Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) yapıldı. Gündemdeki maddelerin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda, Kayseri Sanayi Odası'nın yerli otomobil yatırımının Kayseri'ye yapılması ile ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verilirken, önümüzdeki süreçte yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.
Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı'nı daha da canlandıracaklarının altını çizen ÜSAİV Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Üniversite sanayi işbirliğimiz artarak devam ediyor. Kayseri'mizde sanayimizin niteliğinin geliştirilmesi ve sanayi ürünlerindeki katma değerin artırılması amacı ile ÜSAİV'i daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Vakfımızı bu dönem daha da canlandırarak, vakfımız aracılığı ile üniversitelerimiz arasında bir köprü kurup, işbirliğimizi daha da geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.
Vakfın amaçları doğrultusunda birçok etkinliğe imza attıklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Üniversitelerimizden hocalarımızın da katılımları ile sanayicilerimizle birlikte önemli fuarlara ziyaretlerde bulunduk. Yine hocalarımızdan oluşan gruplarla fabrikalarımıza ziyaretler yaparak, sanayicilerimizle bilim adamlarımızı bir araya getirdik. Bu vesile ile birbirlerini yakından tanımalarına ve işbirliği fırsatlarını yakalamalarına aracı olduk. Günümüzün en önemli konularından birisi olan Endüstri 4.0 ile ilgili yine ÜSAİV koordinasyonunda, Türkiye'nin önde gelen kişi ve kurumlarının katılımı ile seminerler düzenledik. KAYSO olarak bu vakfı daha faal bir hale getirmek için elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Desteklerinden dolayı yönetim kurulundaki başta rektörlerimiz ve hocalarımız olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
ÜSAİV yönetim kurulu toplantısına, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Apalak, Doç. Dr. Recep Güneş ve KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başyazıcıoğlu katıldı.
(AÖ-Y)

16.08.2017 09:59:47 TSI
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