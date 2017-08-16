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Kozan - Mansurlu yolu yapımı masaya yatırıldı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:58
Kozan - Mansurlu yolu yapımı masaya yatırıldı
Kozan - Mansurlu yolu yapımı masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kozan-Mansurlu yolu yapımını masaya yatırdı.
Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, Karayolları 5. Bölge Müdürü Yakup Dost ile AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni katıldı.
Karayolları 5. Bölge Müdürü Yakup Dost, toplantıda verdiği bilgilerde toplam 102 kilometre uzunluğundaki Kozan-Mansurlu yolunun, 5 kilometresinin bölünmüş yol, 97 kilometresinin ise tek yol standardında olduğunu söyledi.
2016 yılı sonu itibariyle toplam 40,3 kilometrelik yolun sathı kaplama olarak trafiğe açıldığını kaydeden Bölge Müdürü Yakup Dost, bu güzergahtaki iki kesimde de ıslah etme ve yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bölgedeki ait maden sahalarından dolayı hazırlanan revize kılavuz planının Karayolları Genel Müdürlüğü'nce 26 Nisan 2017 tarihinde onaylandığını ifade eden Yakup Dost, güzergahta bulunan bin 544 metre uzunluğunda 9 adet köprü ve toplam 9 bin 607 metre uzunluğundaki 9 adet tünelin, 2017 yılı içerisinde yapım ihalesinin planlandığını ifade etti.
Kozan-Mansurlu Karayolu toplantısına başkanlık eden ve proje hakkında bilgi alan Vali Mahmut Demirtaş ise, kalıtımcılara hitaben yaptığı açıklamada, karayolunun yapımında meydana gelebilecek aksaklıkların ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordineli bir şekilde çözümlenmesi ve projenin bir an önce bitirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.
(ELF-Y)

16.08.2017 09:59:52 TSI
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