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Erzurum İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik: "2018 yılında Şehir Hastanesi hizmete girecek"

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:59
Erzurum İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik: "2018 yılında Şehir Hastanesi hizmete girecek"
Erzurum İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik: "2018 yılında Şehir Hastanesi hizmete girecek"

(Fotoğraflı)

Selçuk Kaya
ERZURUM (İHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Erzurum'da yapımı sürdürülen tamamlandığında 265 bin metrekare alanda hizmet verecek olan Şehir Hastanesiyle ilgili açıklama yapan Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, hastanenin 2018 yılında hizmete gireceğini söyledi.
Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen, tamamlandığında 265 bin metrekare kapalı alanda 1400 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan Erzurum Şehir Hastanesi, Doğu Anadolu'yu sağlık merkezi haline getirecek. Erzurum'da Çat yolu üzerinde yapımına 2013 yılında başlanan şehir hastanesinin yüzde 65'i tamamlandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, hastanenin 2018 yılında hizmete alınacağını söyledi. Erzurum'da Şehir Hastanesinin devasa bir sağlık yatırımı olduğunu ifade eden Vançelik, "Devasa bir sağlık yatırımı, sadece Erzurum için değil Kuzeydoğu Anadolu merkez olan aynı zamanda yakın coğrafyamıza da sağlık hizmeti verebilecek. Azerbaycan, Nahcivan ve İran gibi ülkelere de hizmet verecek bölgenin en modern sağlık tesisi yapılmaktadır. İnşaat binin üzerinde işçi ile hızla devam etmektedir. 2018 yılında hastanemizi hizmete almış olacağız. Bu projenin mimarisi olan Prof. Dr. Recep Akdağ'da oda oda mimarisine kadar ilgilenmektedir. Gerçekten iç mimarisi ile odalar mükemmel tarzda olacak. Belki dünyada sayılı hastanelerden birisi olacak. Odalarımız yüzde 90 oranında tek kişilik odalardan oluşacak" dedi.
"Erzurum'un Kars ve Ardahan gibi illere üst düzey sağlık hizmeti veriyor"
Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, Erzurum'un Kars ve Ardahan gibi illere üst düzey sağlık hizmeti verdiğini belirterek, "Bizim kardeş olduğumuz ülkeler Azerbaycan, Nahcivan ve İran gibi ülkelerde sağlık hizmetleri bizim ülkemizle kıyaslanabilir durumda değil. Oradan gelenler şuanda burada sağlık hizmetlerini alıyorlar ve istatistiklere baktığımızda her yıl artmaktadır. Üst düzey sağlık hizmetleri özellikle organ nakli veya yoğun bakım hizmetleri alanlarda bulunmaktadır. Bu hastane bittiğinde bölgeye açılım daha fazla olacaktır. Kar, Ardahan gibi illere Erzurum üst düzey sağlık hizmeti sağlayan bir il. Bununla da yetinmeyerek farklı ülkelere de sağlık hizmetlerimizi tanıtmak amacındayız. Sadece ülkemiz için değil sağlık turizmi anlamında bize ciddi anlamda döviz katkısı da olacaktır. İnşallah civar ülkelere de sağlık hizmeti vereceğiz" şeklinde konuştu.
"Mevcut hastanelerin personeli devam edecek"
İstihdamla ilgili açıklamada yapan Sağlık Müdürü Serhat Vançelik şunları söyledi:
"İstihdam alanındaki planlamaları şuan için öngörmek çok kolay değil. Şuanda Genel Sekreterlik personeli bu konu üzerinde çalışıyor. Mevcut hastanelerden de personel kayacağı için işte Palandöken Devlet Hastanesi, Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi gibi bloklar tamamen personeli ile birlikte yeni yapılan kampüse gelecek. Mevcut olan personelden açıkta kalan yerleri dolduracak personel alımı yapılacaktır."
(SK-AA-Y)

16.08.2017 10:01:17 TSI
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