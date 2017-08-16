19 Mayıs'a 50 milyonluk fındık entegre tesisi yatırımı
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Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Organik Fındık Üreticileri Birliği tarafından 21 dönüm alana 50 milyonluk yatırımla fındık entegre tesisi kurulacak.
Türkiye Meyve Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Organik Fındık Üreticileri Birlik Başkanı Alaettin Gülal, 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi Erenköy mevkisinde 5 bin üyenin desteği ile 50 milyon liraya mal olacak fındık entegre tesisinin kısa bir süre içerisinde temelini atacaklarını söyledi. Gülal, "Kurulacak olan fabrikanın yer tahsisi yapıldı. 21 dönüm arazi üzerine kurulacak olan fındık entegre tesisi ilçemizde istihdama önemli katkı sağlayacak. Ülkemizde ve yurt dışında fındığa aşırı bir talep var. Bu talebi genel olarak ilçemizde kuracağımız bu tesis sayesinde çikolatanın hammaddesi olan fındığı işlemiş olacağız. Samsun ve ilçelerinde üretilen fındığın tamamı yaklaşık 50 bin ton fındıktır" dedi.
(ŞU-SLH-Y)
16.08.2017 10:12:45 TSI
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