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Başkan Köksoy: "AK Parti, milletin egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldırarak, milyonların gönlünde taht kurdu"



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ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti'nin 16. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti'nin, yıllar içerisinde milletin egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldırarak, milyonların gönlünde taht kurduğunu ifade etti.

AK Parti'nin, bu anlayışla girdiği her seçimi Türk milletinin teveccühü ile açık ara kazandığını dile getiren Başkan Köksoy, "Kurulduğundan bu yana parti kapatma davaları, 27 Nisan 2007 muhtırası, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi milletimizi, partimizi, devletimizi parçalama niyetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülüp tankların altında yatarak canını hiçe sayan milletimiz tarafında bertaraf edilmiştir. Türk siyasi tarihine adını her alanda altın harflerle yazdırmış olan AK Parti, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, önderliğinde, AK kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, bu duygu ve düşüncelerle partimizin 16. kuruluş yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(OY-AA-Y)



16.08.2017 10:15:20 TSI

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