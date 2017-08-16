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ABD Adana Ekonomi İşler Konsolonsu MÜSİAD Diyarbakır yönetimi ile görüştü



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DİYARBAKIR (İHA) - ABD Adana Ekonomi İşler Konsolonsu Lynn M. Segas, tanışma amaçlı MÜSİAD Diyarbakır şubesini ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı tarafından karşılanan Konsolos Segas, Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunacağını dile getirdi. Segas ve Özşanlı, bölge ekonomisinin eski yıllardaki yatırımların ve şimdiki yıllardaki yatırımın farklılıklarını, şu anki mevcut hükümetin bu bölgedeki yatırımlarını, yatırım durumlarını ve bölgeye bakış açıları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. MÜSİAD Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özşanlı; bölgede mevcut hükümetin yatırımlarının devam ettiğini ve devam edeceğinden umutlu olduğunu söyledi. Özşanlı, "90'lı yıllardaki o zamanki mevcut hükümetin bölgeye bakış açısı ve şu anki mevcut hükümetin bölgemize olan bakış açısının arasında dağlar kadar fark var. Şu anki mevcut hükümet bölgeye çeşitli iyileştirme, kalkınma ve teşvik paketleri hazırlayarak yatırımcı ve girişimci iş adamlarını bölgeye yönlendirerek gerek bölgenin gerekse ülke ekonomisinin kalkınmasına olumlu destekler sağlıyor" dedi.

(İHA-AKK-AŞ-Y)



16.08.2017 10:17:00 TSI

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