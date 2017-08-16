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Vali Kamçı "Kayseri Tanıtım Grubu" Toplantısına Katıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri'nin ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkı yapacak olan "Kayseri Tanıtım Grubu" toplantısına katılarak, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Kamçı başkanlığında Kadir Has Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Finar Kurumsal Ajans Başkanı Baki Kara, STK temsilcileri ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Yaklaşık bir yıl önce Kayseri'nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması anlamında başlatılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bugün gelinen noktada neler yapıldığı kurula aktarıldı.

Kayseri'nin marka değerini artıracak ulusal ve uluslararası manada bilinirliğini arttıracak logo ve sloganların kurula aktarıldığı toplantıda, şehrin tanıtımı için yapılan bu çalışmaların da en kısa zamanda Kayseri lansmanını, ulusal ve uluslararası lansmanının yapılacağı belirtildi.

Toplantı da ayrıca yaklaşık bir yıl önce başlatılan bu çalışmaların asıl amacının, Kayseri'yi tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve gastronomi turizmi gibi özellikleri ile bir cazibe merkezi haline getirmek olduğu belirtildi.

Toplantı, Finar Kurumsal Ajans Başkanı Baki Kara'nın yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında kurula yaptığı sunum ile sona erdi.

(AÖ-Y)



16.08.2017 10:21:10 TSI

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