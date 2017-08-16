Bursa'da FETÖ'den tutuklu sanığın evinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi
BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu M.D.'nin evinde jandarma tarafından yapılan aramada suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu M.D.'nin Bursa'nın Orhaneli İlçesi Karıncalı Mahallesi'ndeki evinde Jandarma tarafından arama yapıldı. Aramada, suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen örgütsel dokümanlar ele geçirilerek Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği bildirildi.
(UGR-
16.08.2017 10:21:49 TSI
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