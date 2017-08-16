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MMO'dan iş kazısı açıklaması



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SAMSUN (İHA) - Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, İlkadım Sanayi Sitesi'nde 5 kişinin yaralandığı iş kazasında kullanılan makinenin bir asansör ya da yük asansörü olmadığını, kabin yardımı ile kuyu içinde katlar arasında yük taşımak için yapılmış bir vinç olduğunu söyledi.

Makine Mühendisi Nail Yolaydın, 10 Ağustos'ta Tekkeköy ilçe İlkadım Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde vinç-asansör karışımı bir taşıyıcıya ait halatın kopması nedeni ile 5 işçinin yaralandığı iş kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yolaydın, "Odamızca yapılan ön incelemede, personelin asansör olarak kullandığı makinenin bir asansör ya da yük asansörü olmadığı, kabin yardımı ile kuyu içinde katlar arasında yük taşımak için yapılmış bir vinç olduğu görülmüştür. Vincin kabininde ve katlarda personelin binmesini engelleyecek herhangi bir tedbir olmadığı, makinenin insan asansörü olmadığı gibi yük asansörü de olmadığı anlaşılmıştır. Yük asansörünü insan asansöründen ayıran en temel özellik yük asansörünün kabininin içerisinde çağrı butonunun (hareketi sağlayan buton) olmamasıdır. Yük asansörlerinde insan asansörlerinde bulunan durak kapısı, fren paraşüt sistemi, karşı ağırlık sistemi, kuyu dibi tamponlar vb. ekipmanlar kullanılmaktadır. Ancak bu asansörler yük taşımak için tasarlanırlar. İçinde asansörün hareketini sağlayan bir buton bulunmaz. Asansör olmadığı halde asansör olarak kullanıldığı görülen bu vincin Çalışma Bakanlığı mevzuatları gereği periyodik kontrollerinin yaptırılması ve kesinlikle insan taşınmasına müsaade edilmemesi gerekmektedir. Tekrar hatırlatmak gerekir ise; iş yeri sahiplerinin işletmelerinde kullandığı basınçlı kaplar, tüm kaldırma makineleri ve ekipmanlarının Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş 'A' tipi muayene kuruluşlarına periyodik kontrollerini yaptırmaları bir zorunluluktur. İşletme sahiplerinin amaçları dışında makine ve ekipmanların kullanımına müsaade etmemeleri, iş yerlerinde çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini tamamlamaları, çalışanların da iş güvenliği kurallarına uymaları bu tip kazaların önüne geçecektir" dedi.

(SAM-SLH-Y)



16.08.2017 10:24:10 TSI

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