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MEDAŞ'dan Konya'ya 180 milyon lira yatırım

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:21
MEDAŞ'dan Konya'ya 180 milyon lira yatırım
MEDAŞ'dan Konya'ya 180 milyon lira yatırım

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) yaptığı yatırımlarla Konya'ya hizmet vermeye devam ediyor.
MEDAŞ, Konya'da zorlu kış şartlarında kesintilerin yaşanmaması için büyük yatırımlar yaparak alt yapısını ve hizmet kalitesini geliştiriyor. Konya'nın her geçen gün artan nüfusu ve büyüyen enerji ihtiyacını karşılayacak çözümler için MEDAŞ, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla yatırımlarını sürekli artıran MEDAŞ, 2017 yılı içerisinde Konya'ya 180 milyon liralık yatırım yapacak. Temmuz sonu itibariyle bu yatırımın 64 milyon liralık kısmı tamamlandı. MEDAŞ'ın yatırımlarının önemli bir kısmı, ekonomik ömrünü doldurmuş olan tesislerin yenilenmesi, alternatif hatların yapılması, yeni yerleşim yerlerinin enerjilendirilmesi, bazı bölgelerde havai elektrik şebekelerinin yer altına alınması ve cadde-sokak aydınlatmalarından oluşmaktadır.
(İHA-İP-Y)

16.08.2017 10:24:19 TSI
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