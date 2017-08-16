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Batman'da hastanelerde gece denetimleri devam ediyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:22
Batman'da hastanelerde gece denetimleri devam ediyor
Batman'da hastanelerde gece denetimleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

Sevban Sevkal
BATMAN (İHA) - Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Sedat Özkul'un hastanelerde gece denetimleri sürüyor.
Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Sedat Özkul, merkez hastanelerini denetlemekle yetinmeyip, son olarak dün gece saatlerinde Beşiri İlçe Devlet Hastanesinde denetimde bulundu. Batman merkezde bulunan, Bölge Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni de gece saatlerinde yerinde denetleyerek, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet edip, sağlıkta Batman'ı hak ettiği yere getirmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Özkul, "Daha çok hastaların uğrak yerleri olan Acil Servisleri dolaşarak hasta ve personellerin sorunlarıyla yakından ilgileneceğini ve onların moral ve motivasyonunu yükseltmeye çalışacağını" dedi.
(SS-MP-Y)

16.08.2017 10:24:41 TSI
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