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Kayseri Pancar Kooperatifinin Sözleşmeli Tarımı Nohut ve Yeşil Mercimek Ekimine Rağbeti Artırdı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Pancar Kooperatifi, Baklagillere verilen yıllık 1,5 milyar doları aşan ithalat konusuna duyarlılık göstererek en çok ithal edilen baklagillerden mercimek, nohut, kuru fasulye konusundaki sözleşmeli tarım ve yerli tohum tercihi suretiyle Ülke tarımına ve Milli ekonomiye de katkı sağlamaya başladı.

Bu kapsamda, ülke coğrafi şartlarına, verimlilik ve makinalı hasada uygun yerli çeşitlerin tespit edilerek sözleşmeli tarıma geçilmesi bakliyat üretimine olan ilgiyi de artırarak, Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından 3500 dekar Nohut, 1500 dekar Fasulyenin sözleşmeli ekimi yanında sözleşme yapılmayan mercimeğin de alımını yapmak suretiyle bölge çiftçilerin gelirine katkı sağlanıyor.

Sözleşmeli ekimi yapılan Azkan Nohudu; Kalite ve verimde öncü yeni nesil nohut tohumu olarak Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü tarafından 2009 yılında tescili yapılan "Azkan Nohut" çeşidi makinalı tarıma elverişli olduğu ve Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından sözleşmeli tarım ürünleri kapsamına alınmasından dolayı bölgede nohut ve mercimek tarımı yeniden canlanmaya başladı.

Azkan nohut çeşidi, Yozgat İli Boğazlıyan, Yenipazar ve Çandır bölgelerinin iklim yapısına uygun olmasının yanında Bitki boyu 41-46 cm. arasında olduğu için hasadı biçer döver ile yapılması nedeniyle işçilik ve nakliye masraflarını da azaltıyor.Dik gelişen, orta derece dallanan, erkenci, kurağa, soğuğa toleranslı yemeklik nohut çeşidi olarak bilinen Azkan nohudunun, Verim düzeyi iklim ve toprak yapısına göre değişmekle birlikte kuru tarımda 131-190 kg/da, sulu tarımda 380 kg./da. arasında verim alınması nedeniyle tercih ediliyor.

Kışlık Yeşil iri Taneli Ceren Mercimeği; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 2012 yılında tescili yapılan ve Ortalama verim 181-272 kg/da olan Ceren çeşidi Kışlık Yeşil Mercimek çeşidinin Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından tohum temini yapılarak sözleşmeli tarımına başlanması üreticiler tarafından da büyük takdir topluyor. Ceren mercimeği, Orta Anadolu iklimine uygun yapısı yanı sıra Bitki boyu 30-54 cm arasında olması nedeniyle makinalı hasada uygun bakla dökme problemi olmaması nedeniyle de tercih ediliyor.

Yenipazar Çiftçisi, Kaşıkça Köyü Muhtarı Sadık Karabulut, "Kayseri Pancar Kooperatifinin alternatif ürün konusunda ''Azkan Cinsi'' nohut ektirmesi biz çiftçileri memnun etti. Daha önce tohum bulmakta sıkıntı çekiyorduk. Kayseri Pancar Kooperatifi bize tohum temin ederek ekimden hasadına kadar her aşamasında destek oldu. Nohut hasadından gayet memnunuz" dedi.

Yenipazar Çiftçisi Ömer Avcı ise, "Pancar Çiftçisiyim alternatif ürün olarak da nohut ekiyoruz. Kayseri Pancar Kooperatifi tohumumuzu temin etti, biz de Kayseri Pancar Kooperatifi ile sözleşmeli olarak bu yıl nohut ekimine başlamış bulunmaktayız. Hem de organiğe yakın nohut yetiştirdik. Kayseri Şekerden nohut alacak kişiler gönül rahatlığı ile alabilirler" diye konuştu.

Yenipazar Çiftçisi Mustafa Alkan ise, "Kayseri Pancar Kooperatifinin sözleşmeli nohut ekimi uygulamasından çok memnunum. Benim nohut tohumum yoktu. Kayseri Şeker çalışanları beni bizzat kendileri arayarak nohut ekiminden yararlandırdı. Nohudumu ektim ve çok memnunum. Azkan nohudu verimli, işçiliği kolay bir nohut ve aynı zamanda biçerdöver ile biçiliyor, işçilik olmayınca da maliyeti azalıyor" ifadesinde bulundu.

(AÖ-Y)



16.08.2017 10:25:12 TSI

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