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Sungurlu'da 7 bin 500 fidan toprakla buluştu



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediyesi 2. mesire alanında 2 bin yayılımı ardıç, 2 bin beraberiz, 3 bin ateş dikeni, 150 top akasya, 150 çınar, 100 adet ıhlamur ve 100 adet süs eriği dikimi gerçekleştirdi.

Daha modern ve daha yeşil bir Sungurlu için çalışmalarımıza aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Vatandaşlarımızın daha ferah yaşamaları için yapımı devam eden 2. mesire alanımızda 7 bin 500 adet adet ağaç dikimi yaptık, yeşillendirme çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayıp, devam edecektir" dedi.

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta aynı bölgede 200 adet dişbudak, 200 adet leylandi mavi servi, 150 adet altın piramidi mazi ve 100 adet batı ladini olmak üzere toplamda 650 adet çeşitli boylarda fidanlar toprakla buluşturulmuştu.

(SŞ-BÖ)



16.08.2017 10:27:18 TSI

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