ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akdeniz'de yaz kursları anketle belirleniyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:28
Akdeniz'de yaz kursları anketle belirleniyor
Akdeniz'de yaz kursları anketle belirleniyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'nin ilçe Halk Eğitim Merkeziyle 9 mahalle evinde ortaklaşa gerçekleştiği yaz kursları 3'üncü ayına girdi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yaklaşık 15 branşta açtığı yaz kurslarına, şu ana kadar 756 kursiyer katıldı.
Akdeniz Belediyesi, mahalle evlerinde açılacak kursları vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlemek amacıyla anket ekibi oluşturdu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan anket ekibi mahalleleri ev ev gezerek, vatandaşlara mahalle evinde hangi kursların verilmesini istediklerini belirlemeyi amaçlayan sorular içeren anket çalışması yaptı. Mahalle evlerinde verilecek kursların anket sonuçlarına göre belirlenmesi, vatandaşların kurslara daha fazla ilgi göstermesini sağladı. Mahalle evlerinde düzenlenen kurslarda, okuma-yazma, satranç, resim gibi eğitim ve öğretime yönelik kurslar verilmesinin yanı sıra aerobik ve judo gibi sportif faaliyetleri kursları ile dikiş-nakış, giyim, kadın elbise dikimi ve takı tasarımı gibi kursiyerlerin el becerilerini kullanmayı öğrenerek aile bütçesine katkıda bulunabileceği mesleki beceri eğitimleri de veriliyor. Ayrıca Belediyeye ait spor sahalarında da futbol, basketbol ve tenis yaz okullarıyla çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere yönlenmesi sağlanıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Her vatandaşımızın devletin ve belediyenin imkanlarından en üst seviyede yararlanmasını sağlamak istiyoruz. İlçemiz sınırları içinde 9 mahallemizde Mahalle evimiz var. Bu mahalle evlerini, mahallede yaşayan vatandaşların yararlandığı eğitim ve öğretim merkezleri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile özellikle bayan vatandaşlarımıza yönelik biçki-dikiş, takı tasarım, kadın giyimi gibi kurslarla ev ekonomisine katkı sağlamaya yönelik kurslar düzenliyoruz. Satranç, bağlama, gitar, judo ve halk oyunları kurslarıyla da gençlerimizin okula devam etmedikleri yaz aylarında kötü alışkanlıklara yönlenmemelerini hedefleyen hobi kursları da vermeye çalışıyoruz. Okuma- yazma bilmeyen vatandaşlarımız için okuma-yazma kursları da açıyoruz. Yoğun talep ve verimli kurslar sonrası, mahalle evlerini artırmak amacıyla çalışma başlattık" dedi.
(KRY-Y)

16.08.2017 10:31:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Su, Silifke'de ziyaret ve incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ SU, SİLİFKE'DE ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU
Mersin'de haşere ile mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL

MERSİN'DE HAŞERE İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Mersin Büyükşehir Belediyesi, görünür belediyeler arasına girdi
YEREL

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖRÜNÜR BELEDİYELER ARASINA GİRDİ
Toroslar Belediyesi'nin 4'üncü Karakucak Güreşleri 19 Ağustos'ta başlıyor
YEREL

TOROSLAR BELEDİYESİ'NİN 4'ÜNCÜ KARAKUCAK GÜREŞLERİ 19 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
AKUT Mersin ekibinin kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL

AKUT MERSİN EKİBİNİN KURTARMA TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI
Mersin'de Suriyeliler kimlik için yoğunluk oluşturdu
YEREL

MERSİN'DE SURİYELİLER KİMLİK İÇİN YOĞUNLUK OLUŞTURDU
Yaz kampına katılan öğrenciler, Emniyet Müdürü Şahne'ye teşekkür etti
YEREL

YAZ KAMPINA KATILAN ÖĞRENCİLER, EMNİYET MÜDÜRÜ ŞAHNE'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Vali Su'dan, Cumhuriyet Başsavcısı ve Baro Başkanına ziyaret
YEREL

VALİ SU'DAN, CUMHURİYET BAŞSAVCISI VE BARO BAŞKANINA ZİYARET