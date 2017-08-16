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Akdeniz'de yaz kursları anketle belirleniyor



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'nin ilçe Halk Eğitim Merkeziyle 9 mahalle evinde ortaklaşa gerçekleştiği yaz kursları 3'üncü ayına girdi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yaklaşık 15 branşta açtığı yaz kurslarına, şu ana kadar 756 kursiyer katıldı.

Akdeniz Belediyesi, mahalle evlerinde açılacak kursları vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlemek amacıyla anket ekibi oluşturdu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan anket ekibi mahalleleri ev ev gezerek, vatandaşlara mahalle evinde hangi kursların verilmesini istediklerini belirlemeyi amaçlayan sorular içeren anket çalışması yaptı. Mahalle evlerinde verilecek kursların anket sonuçlarına göre belirlenmesi, vatandaşların kurslara daha fazla ilgi göstermesini sağladı. Mahalle evlerinde düzenlenen kurslarda, okuma-yazma, satranç, resim gibi eğitim ve öğretime yönelik kurslar verilmesinin yanı sıra aerobik ve judo gibi sportif faaliyetleri kursları ile dikiş-nakış, giyim, kadın elbise dikimi ve takı tasarımı gibi kursiyerlerin el becerilerini kullanmayı öğrenerek aile bütçesine katkıda bulunabileceği mesleki beceri eğitimleri de veriliyor. Ayrıca Belediyeye ait spor sahalarında da futbol, basketbol ve tenis yaz okullarıyla çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere yönlenmesi sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Her vatandaşımızın devletin ve belediyenin imkanlarından en üst seviyede yararlanmasını sağlamak istiyoruz. İlçemiz sınırları içinde 9 mahallemizde Mahalle evimiz var. Bu mahalle evlerini, mahallede yaşayan vatandaşların yararlandığı eğitim ve öğretim merkezleri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile özellikle bayan vatandaşlarımıza yönelik biçki-dikiş, takı tasarım, kadın giyimi gibi kurslarla ev ekonomisine katkı sağlamaya yönelik kurslar düzenliyoruz. Satranç, bağlama, gitar, judo ve halk oyunları kurslarıyla da gençlerimizin okula devam etmedikleri yaz aylarında kötü alışkanlıklara yönlenmemelerini hedefleyen hobi kursları da vermeye çalışıyoruz. Okuma- yazma bilmeyen vatandaşlarımız için okuma-yazma kursları da açıyoruz. Yoğun talep ve verimli kurslar sonrası, mahalle evlerini artırmak amacıyla çalışma başlattık" dedi.

(KRY-Y)



16.08.2017 10:31:15 TSI

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