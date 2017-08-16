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Gürpınar Belediyesi kültürel mirasa sahip çıkıyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:32
Gürpınar Belediyesi kültürel mirasa sahip çıkıyor
Gürpınar Belediyesi kültürel mirasa sahip çıkıyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Hoşap Kalesi'nde Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarına destek veriyor.
Van-Hakkari karayolunun 60. kilometresinde yüksek kayalıklar üzerine kurulu olan kartal yuvası görünümüyle ilgi çeken kalede, 2007 yılından bu yana Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları bu yıl da devam ediyor. Kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması için Gürpınar Belediyesi de çalışmalara destek veriyor.
Kalede çalışmalara katılan ekip için belediye tarafından tam donanımlı bina tahsis edildi. Kazılarda çıkan tarihi buluntuların da sergilendiği bina, kazı çalışmaları boyunca ekibin hizmetine sunulacak.
Öte yandan, ekipler itfaiye araçlarıyla belirli günlerde kaleye su taşıyarak, çalışmaları kolaylaştırıyor.
Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçedeki tarihi yapıların korunması için çalışma yürüttüklerini vurguladı. İlçenin tarihi yönden zenginliğine dikkat çeken Doğramacı, "İlçemiz sınırları içerisinde birçok tarihi yapı bulunmaktadır. Bunların bir kısmında restorasyon ve kazı çalışmaları devam ediyor. Bizler de bu çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için gerekli destekleri veriyoruz. Nitekim bu tarihi yapılar ilçemizin turizminin gelişmesine önemli katkı sağlıyor" dedi.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top da; 10 kişilik arkeolog, sanat tarihçi, mimar ve restoratörlerden oluşan bir ekiple çalışmaya başladıklarını ifade ederek, "Gürpınar Belediyesi tarafından ekibimizin konaklaması için gerekli destek verildi. Bize tahsis edilen binada tarihi buluntuları sergileme fırsatı da bulduk. Burayı şimdilik küçük bir müze olarak da kullanıyoruz. Bu nedenle Gürpınar Belediyesine desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

16.08.2017 10:34:26 TSI
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