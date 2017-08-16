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Van Büyükşehir Belediyesinden yol asfaltlama çalışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde 3 mahalleyi birbirine bağlayan 19 kilometrelik yolda asfalt çalışmasını tamamladı.

Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan hizmeti kentin her yerine taşıyan Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla birçok mahalle ilk kez asfaltla tanışıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında bu kez Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gedelova, Kozluca ve Yalnızağaç mahalle yollarında toplam 19 kilometrelik asfalt ve 1200 metrekare istinat duvarı yapım işini tamamladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce kısa süre içerisinde tamamlanan yol, mahalleliye bayram öncesinde ikinci bir bayram sevinci yaşattı.

Yollarda asfalt işlerinin tamamlanmasının ardından Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, yol çizgi işaretlerini de tamamlayarak vatandaşın kullanımına sundu.

Kışın çamur deryasına dönen, yazın ise toz toprak nedeniyle ulaşımı çileye dönüştüren yollardan kurtulmanın mutluluğunu yaşayan bölge sakinleri, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

(MSA-Y)



16.08.2017 10:39:36 TSI

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