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Şehit annesi talep etti, başkan yaptı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, 20 yıl önce teröristlerin saldırısında şehit düşen Erdal Yıldız'ın annesi Muhsine Yıldız'ın talebi üzerine, Esentepe Mahallesi'ndeki evin yoluna parke taşı döşedi ve yeni yapılan parka şehidin ismini verdi.

Taleplerini yerine getirdiği için Kaymakam ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç'e teşekkür eden Muhsine Yıldız, "30 yıl önce Bismil'le taşındık. Keşke bu kaymakam 30 yıl önce burada görev yapsaydı. 20 yıl önce oğlum şehit oldu. Kaymakam beye rica ettim, evimin yolunu yaptı. Gece namazında kaymakam ve arkadaşlarına dua ediyorum. Allah onlardan razı olsun, Allah yardımcıları olsun. Kaymakam bey oğlumu işe almasıyla beni daha da mutlu etti. Allah devletimizi başımızda eksik etmesin ve devletimizi büyütsün" dedi.



"30 yıldır biz böyle bir hizmet görmedik"

Şehidin Kardeşi Niyazi Yıldız ise, "Sayın Belediye Başkanına ve Kaymakamımıza sonsuz teşekkür ediyorum. 30 yıldır biz böyle bir hizmet görmedik. Keşke kaymakamımız 30 yıl önce Bismil'e gelmiş olsaydı bu çalışmalar, 30 yıl önce olacaktı. Ayrıca sayın kaymakamımız anneme verdiği sözü yerine getirdi. Bismil'de yapılan parkların birinde şehit abimizin isminin vererek parkın açılışını da beraber yaptık. Bunun için de belediye başkanımıza ve belediye çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



16.08.2017 10:39:56 TSI

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