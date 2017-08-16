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İzmit zabıtası pazarlarda denetim yaptı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapalı ve semt pazarlarında denetimlerini aksatmadan sürdürüyor.

Zabıta ekipleri denetimlerde fiyat etiketi, yüksek sesle satış yapılmaması, ürünlerin gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak satışa sunulması, ambalajlı ürünlerde saklama koşulları ve son kullanma tarihi konularında kontroller gerçekleştirdi.

Kontrol ve denetimlerde gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışında mevzuata aykırı satış yapan 33 üretici ve pazarcı esnafa gerekli uyarılar yapılırken, kurallara ve mevzuata uygun bir şekilde satış yapan esnaflara da gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür edildi. Zabıta yetkilileri denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini belirttiler.

(MG-RFK-Y)



16.08.2017 10:41:09 TSI

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