Bismil'de halk günleri halkın yoğun katılımı ile devam ediyor
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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, geleneksel hale getirdiği halk gününde vatandaşlar ile görüşüp, istek ve taleplerini dinliyor, sorunlarını çözüme kavuşturuyor.
Bismil Kaymakamlığı Konferans salonunda halk günleri kapsamında vatandaşlar ile görüşen Belediye Başkanı Turgay Gülenç, vatandaşlar tarafından iletilen talepleri ve istekleri dinledi. Vatandaşlarla doğrudan yapılan görüşmelerin sorunların çözülmesi ve taleplerin yerine getirilmesinde etkili olduğunu belirten Başkan Gülenç, vatandaşlardan gelen talepleri ve istekleri ilgili müdürleri çağırarak iletti ve taleplerin biran önce yerine getirilmesini söyledi. Bu uygulamadan hoşnut kalan vatandaşlar ise belediyeden büyük bir memnuniyetle ayrılırken, "Belediye Başkanımız ile bire bir görüşme yaparak taleplerimizi direk olarak kendisine iletebiliyoruz. Biz bu durumdan çok memnunuz. Belediye Başkanımıza bize zaman ayırdığı için ve özellikle de göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç ise, vatandaşların sorunlarına ellerinden geldiği kadar çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, "Her hafta düzenlediğimiz halk günü toplantıları ile vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek, sorunları çözüme kavuşturma konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Buraya gelerek destek isteyen kardeşlerimize hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
(İHA-MP-Y)
16.08.2017 10:42:49 TSI
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