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Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla:

- "Bu kutlu yolda gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık"



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bu kutlu yolda gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık" dedi.

Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ak Parti'nin bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirterek, Ak Parti'nin millet için, milletle birlikte hareket eden, milletin partisi olduğunu kaydetti. Başkan Atilla, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partimiz Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız arada geçen 16 senede bazı çevrelerin her türlü engellemelerine ve ülkeyi eski karanlık günlere geri götürme çabalarına rağmen diklenmeden dik durarak ve tamamen halkımızın talepleri doğrultusunda yeniden ülkemizi layık olduğu medeniyet seviyesine çıkarmak için çalıştı. Bu kutlu yolda, bu partinin bir parçası olarak bizlerde gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Partimiz kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize adeta çağ atlatan projelere imza atıldı" dedi. Ak Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Atilla, "Bu duygu ve düşüncelerle, Partimizin kuruluşunun 16. yıl dönümünü gönülden kutluyor, çıktığımız bu kutlu yolda, bir büyük dava haline gelen Büyük Türkiye İdealini hayata geçirmek için emek veren tüm dava arkadaşlarıma ve desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(UK-SD-Y)



16.08.2017 10:45:33 TSI

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