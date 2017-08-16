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Erzurum'da 6 ayda 3 bin 850 konut satıldı



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ERZURUM (İHA) - TÜİK Haziran ayı Erzurum Konut Satış istatistiklerini açıkladı. İlde haziran ayında 475, 2017'nin ocak-haziran ayları döneminde ise 3 bin 850 konut el değiştirdi. İlde gerçekleştirilen konut satışları bir önceki yılın haziran ayına göre değişim kaydetmezken, 6 aylık ölçütte ise yüzde 29.71 oranında artış gösterdi.

ERZURUM HAZİRAN AYI KONUT SATIŞ VERİLERİ

Erzurum'da haziran ayında 190'ı ipotek 285'i de diğer yollardan olmak üzere 475 konut satıldı. 2016 yılının haziran ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 36,6, diğer yollarla yapılan konut satış sayısı da yüzde 15,68 oranında düşüş kaydetti. 2016 yılının haziran ayında ilde 137 ipotek, 338 diğer yollardan 475 konut satılmıştı.

ERZURUM OCAK-HAZİRAN AYLARI VERİLERİ

TÜİK verilerine göre, ilde ocak-haziran ayları kapsayan 6 aylık ölçütte 3 bin 850 konut satıldı. Bu satışlardan bin 343'ü ipotek, 2 bin 507'si ise diğer yollardan gerçekleşti. 2016 yılının aynı dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 60,0, diğer yollardan yapılan konut satış sayısı ise yüzde 17,75 oranında arttı. 2016 yılının aynı döneminde ipotek yoluyla 839, diğer yollardan ise 2 bin 129 olarak toplam 2 bin 968 konut satışı yapılmıştı.

ERZURUM BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI

Erzurum'da haziran ayında satışı yapılan 475 konutun 226'sı birinci, 249'u ise ikinci elden satıldı. Haziran ayı ölçeğinde birinci el satış oranı yüzde 47,5 oldu. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 45,89 olarak kaydedilmişti. Erzurum'da yılın ilk 6 ayında satılan 3 bin 850 konutun bin 750'si birinci, 2 bin 100'ü ise ikinci elden satıldı. Geçen yıl yüzde 41.0 olan birinci el satış oranı bu yıl yüzde 45,45'e yükseldi.

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, HAZİRAN 2017

Türkiye'de 2017 Haziran ayında 97 bin 579 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 970 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 160 konut satışı ve yüzde 10,4 pay ile Ankara, 6 bin 34 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 2 konut ile Hakkari, 20 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında azalış göstererek 35 bin 210 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 963 konut satışı ve yüzde 19,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 56,1 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında azalarak 62 369 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 17,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 61,3 oldu. Ankara 5 bin 981 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 684 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

İLK SATIŞ

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 azalarak 45 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 656 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 585 konut satışı ile Ankara ve 2 341 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalış göstererek 52 bin 146 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 314 konut satışı ve yüzde 17,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 51,8 oldu. Ankara 6 575 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 693 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 artarak 1 926 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2017'de ilk sırayı 903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 408 konut satışı ile Antalya, 93 konut satışı ile Bursa, 77 konut satışı ile Aydın, 68 konut satışı ile Ankara ve 60 konut satışı ile Muğla izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Suudi Arabistan vatandaşlarına oldu. Haziran ayında Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye'den 612 konut satın aldı. Suudi Arabistan'ı sırasıyla, 239 konut ile Irak, 136 konut ile Kuveyt, 115 konut ile Rusya Federasyonu ve 87 konut ile İngiltere izledi.

(ERZ-AT-Y)



16.08.2017 10:48:46 TSI

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