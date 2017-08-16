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TİM Erzurum Temmuz 2017 verilerini açıkladı





ERZURUM (İHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz 2017 ihracat Rakamlarını paylaştı. Erzurum'dan temmuz ayında 1.7 milyon, bu yılın ocak-temmuz aylarında ise 12.5 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği bildirildi. DOSİAD analizlerine göre Erzurum'dan kaydedilen ihracat değerinin bölge payı yüzde 2,17 oldu.

ERZURUM 7 AYLIK DAĞILIM

Bu yılın ocak-temmuz ayları diliminde en yüksek değerde ihracatın gerçekleştiği dönem mayıs ayı oldu. TİM verilerine göre Erzurum'dan ocak ayında 1.3 milyon, şubat ayında 1.3 milyon, mart ayında 1.8 milyon, nisan ayında 1.4 milyon, mayıs ayında 2.4 milyon, haziran ayında 2.2 milyon, temmuz ayında ise 1.7 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

TEMMUZ AYI BÖLGESEL İHRACAT VE ERZURUM

DOSİAD analizlerine göre, Temmuz ayında Erzurum'dan 1.7 milyon, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un bulunduğu KUDAKA istatistik Bölgesinden 2 milyon 466 bin, 7 ilin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 14 milyon 435 bin, Doğu Anadolu Bölgesinden de 63 milyon 686 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

7 AYLIK VERİLER VE ERZURUM

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) Araştırma Merkezinin TİM verileri üzerinden yaptığı analize göre, bu yılın 7 aylık bölümünde Erzurum'dan 12.5 milyon dolar, KUDAKA İstatistik Bölgesinden 18 milyon 825 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 102 milyon 338 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesinden de 576 bin 447 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

(ERZ-AT-Y)



16.08.2017 10:52:39 TSI

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